SPH Firenze, un calendario fitto con l'imbarazzo della scelta

FIRENZE - Una lunga lista di eventi ai quali partecipare e tra i quali scegliere. Primo tra tutti vi raccontiamo il successo del “Fantapadel”: evento che arriva alla sua seconda edizione dopo il successo della prima. Format ormai celebre nella SPH toscana del network, ha visto scendere in campo diverse squadre con i loro capitani in una serata che ha fatto da cornice goliardica al torneo. Bandiere, fiaccole colorate e team con divise personalizzate hanno reso il tutto spettacolare e decisamente inclusivo e divertente. Segnaliamo anche un grande evento per tutto il network: la SPH League Finals. Un torneo di network che ha visto sfidarsi nella sede di Firenze le squadre di tutte le città. Un’occasione speciale per creare una vera e propria Community, i padelisti e le padeliste di Milano, Cesena, Venezia, Lodi hanno incontrato gli SPH Lovers di Firenze per match avvincenti che hanno portato alla finale giocata sul campo Birra Castello del club. I finalisti (Team di SPH Venezia e SPH Cesena ndr.) sono stati premiati direttamente da Gustavo Spector e hanno ricevuto in premio casse di birra logate Birra Castello e un soggiorno con World Padel Village.