Circuito giovanile 2024: che successo alla Favorita

«Il movimento giovanile siciliano del padel è cresciuto tantissimo e si è diffuso in tutte le province». Sono le parole di Alberto Piraino, fiduciario regionale della Federazione, che - visibilmente soddisfatto - traccia un bilancio della prima tappa del circuito giovanile padel 2024 che si è svolta a Palermo nei giorni scorsi all'interno della struttura del Padel Favorita, a due passi dallo stadio Renzo Barbera. L'evento, riservato alle categorie under, ha visto la partecipazione dei più talentuosi giovani padelisti provenienti da ogni angolo della Sicilia e ha riscontrato un'eccezionale partecipazione, confermando che questo sport continua a guadagnare terreno e ad attrarre nuovi talenti in costante crescita. «Il movimento padel - spiega Piraino - si è diffuso in tutto il nostro territorio anche grazie anche al grande lavoro svolto dalla Federazione e dal comitato regionale che ha deciso di formare un nuovo gruppo di fiduciari: adesso siamo cinque e siamo presenti in tutte le province. Questo ha dato un grande contributo per la diffusione del padel in Sicilia».

Le categorie in gara a Palermo includevano maschile e femminile under 18, 16, 14 e 12. Tra i talenti emergenti che si sono messi in luce nei campi del Padel Favorita, il campione italiano in carica della categoria maschile under 16, Gabriele Laurino, che ha vinto sia il doppio Under 16 che quello under 18. I match - caratterizzati da un buon livello di gioco e agonismo - si sono giocati sotto lo sguardo attento dei tecnici federali Fabiano Luciani e appunto Alberto Piraino. «Mi piace sottolineare il fatto che in Sicilia abbiamo ottimi numeri nelle categorie under 12 e under 14, sia nel maschile che nel femminile - ha aggiunto Piraino -. Voglio ringraziare Federazione, comitato regionale e gli altri fiduciari. Un ringraziamento va anche al circolo che ci ha ospitato per questa importante manifestazione, ovvero il Padel Favorita».

Questi i vincitori divisi per categoria. Per quanto riguarda quella femminile under 14, trionfo per Flavia Maltese e Bruna Aprile, per quella under 18 invece, vittoria per la coppia composta da Giuditta Beltrami e Tea Corso. Per quello che riguarda i maschi: nella categoria under 12 affermazione per Andrea Stella e Daniele Troia. Nell'under 14 si sono imposti Fernando Furnari e Gianmarco Moscuzza. Nell'under 16 si sono aggiudicati la vittoria Salvatore Manduca e Gabriele Laurino. Infine, per gli under 18, trionfo dello stesso Laurino in coppia con Angelo La Rosa.