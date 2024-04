Vip4Padel, arriva il nuovo talent in prima serata

Arriva in Tv ‘Vip4Padel’: in prima serata tutti i giovedì alle 20.30 in esclusiva per Sportitalia il nuovo programma talent sportivo condotto da Anthony Peth, uno dei volti più amati del piccolo schermo. Si tratta di una produzione inedita targata N&M Management, casa di produzione di Mariaraffaella Napolitano, per la regia di Mario Maellaro.

"Lo sport è vita!", ha dichiarato il conduttore. "E' un format inedito e originale, spero che al grande pubblico possa dare dei momenti di distrazione dopo una giornata di lavoro e per i giovani di studio. Magari durante la cena vedere un programma diverso che fa comprendere non solo la disciplina di uno fra gli sport più diffusi del momento, ma anche il vero spirito di sportività basato sulla sana competizione ma soprattutto sul divertimento. Solo divertendosi si può vivere meglio lo sport e la vita!"

Il format

Il padel sta avendo una crescita sorprendente in Italia e nel mondo, tanto da far breccia nel cuore di tante celebrità, ma anche persone comuni che vogliono semplicemente tenersi in forma e che ripongono nel padel la loro continua fama di sfide ed agonismo. Da un’idea di Fabio Lauricella e scritto da Alessandro Migliaccio, il format è strutturato sotto forma di torneo, ogni puntata vedrà la partecipazione di due personaggi dello show biz che in coppia con due rispettivi “superfan” tenteranno di portare a casa la vittoria.Nelle sette inedite puntate dagli spogliatoi al campo non mancheranno aneddoti, sana competitività e momenti di ironia. Confessionali e impressioni dei concorrenti, emozioni e sana competitività. Ogni puntata si conclude con lo spirito di allegria sorseggiando un buon drink adatto per gli sportivi, elaborato dall'esperto Nicola Buratto e la consegna ufficiale del trofeo di partecipazione ai concorrenti che dovranno lasciare la competizione. La coppia che conquisterà la finale si aggiudicherà il titolo di vincitore della prima edizione di Vip4padel.

Il cast

Il cast ufficiale è composto da Matilde Brandi, showgirl e ballerina, a Lucilla Agosti e Sabrina Bambi conduttrici radiofoniche di R101, Milena Miconi attrice e showgirl, Garrison Rochelle ballerino coreografo, Amedeo Goria giornalista sportivo, Fabio Di Dario comico di Zelig, e Filippo Roma del talk show “Le Iene”. Spuntano anche i nomi di coloro che faranno parte della squadra insieme al Vip: un istruttore di padel, un sindaco, i mentalisti Pasquale Buonanno e Daniele Losquadro, un anestesista, una istruttrice di equitazione Agata Lucchini, uno chef e un giovane giornalista Gianmarco Sansolino. Il format è stato girato interamente presso l’Academy Manenti & Malgaroli e patrocinato dal Comune di Brusaporto (BG) e dal Comitato Italiano Fair Play. Partner ufficiali del format Equivoque e Barcore. Media Partner: Corriere dello Sport