Lebron e Paquito Navarro: la nuova era inizia in grande stile

Juan Lebron e Paquito Navarro erano i giocatori più attesi della seconda giornata del Lotto Brussels Premier P2. E la coppia numero 2 del tabellone del secondo P2 della stagione dopo quello di Puerto Cabello ha subito entusiasmato il pubblico della Gare Maritime. Lebron e Navarro, che avevano già giocato assieme in passato, hanno battuto in rimonta (3-6 7-5 6-1) Chipi Muñoz e Javi García e negli ottavi affronteranno Javier Ruiz e Pablo Cardona. Esordio vincente anche per la terza testa di serie del tabellone: la coppia formata da Fede Chingotto e Ale Galan, che al debutto sul circuito aveva raggiunto la finale a Puerto Cabello, ha eliminato 6-3 6-4 Edu Alonso e Alex Arroyo e giovedì trova Gonzalo Rubio e Jairo Bautista. Era un ritorno anche quello di Momo Gonzalez e Alex Ruiz: i numeri 6 del tabellone hanno chiuso in due set (7-6 6-3) il loro primo match contro Miguel Semmler e Juan Tello, con quest’ultimo che aveva iniziato la stagione proprio con Ruiz. Altra vittoria dei big, quella di Mike Yanguas e Javi Garrido (5) su Cepero/Benitez (6-3 7-5).