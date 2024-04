Marchegiani: “Il padel piace molto ai calciatori perché è uno sport competitivo e strategico"

Il Press Padel Tour, il primo torneo per giornalisti e addetti alla comunicazione, organizzato da Agimeg, si sta avviando alla conclusione per quanto riguarda i gironi eliminatori. C’è stato l’esordio nella manifestazione di Luca Marchegiani, ex calciatore di Torino, con il quale ha vinto una Coppa Italia, della Lazio, con la quale ha vinto uno scudetto, una Super Coppa Uefa, una Coppa delle Coppe, due Coppe Italia e due Super Coppe italiane e del Chievo. E’ stato anche portiere della nazionale italiana e vice campione del mondo nei Mondiali del 1994. Attualmente è commentatore e opinionista di SkySport. E proprio Luca Marchegiani, prima di scendere in campo all’Atletico Lodigiani Padel per il Press Padel Tour, ha rilasciato una intervista al direttore di Agimeg Fabio Felici.