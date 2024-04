Lo 0422 Padel Club apre a Jesolo-Cavallino

Due campi da padel super panoramici e di nuova generazione all’interno di un camping, in un ambiente da favola. Si chiama "0422 Padel Club Jesolo-Cavallino" la struttura che è stata aperta nei giorni scorsi. Siamo lungo la costa veneziana , su un territorio affacciato sul mare Adriatico. Il club si trova nel cuore del camping village il Mediterraneo , circa duemila metri quadrati immersi nella pineta, dove oltre al padel sono presenti due campi da tennis in erba sintetica, dotati di tribuna (uno è polivalente, utilizzabile infatti per anche per il calcetto).

L'idea di Marta Conean

A portare il padel nella struttura è stata Marta Conean, proprietaria di un altro club a Treviso, che è riuscita «a coniugare ancora una volta la più grande passione con l’imprenditoria femminile. Quello con il padel è stato un amore a prima vista - racconta -. Infatti mi sono appassionata subito, fin da quando, otto anni fa, la Federazione mi ha chiesto di occuparmi del suo sviluppo in Veneto, la mia regione. E quest’anno - prosegue - ho deciso di portare il mio brand 0422 Padel Club anche al mare e per questo ho preso in gestione l’area sportiva all’interno di un bellissimo villaggio a Jesolo che è notoriamente una località di villeggiatura tra le più famose in Italia e ospita migliaia di turisti al giorno provenienti da tutto il mondo per tutto il periodo estivo. Lo 0422 Padel Club Jesolo-Cavallino sarà a disposizione di tutti, sia degli ospiti del villaggio, sia di chiunque abbia il piacere di giocare a padel, in un ambiente favoloso».

L'inaugurazione lo scorso 15 aprile

Marta Conean è consigliera regionale Fitp (Federazione Italiana Tennis e Padel) con delega appunto al padel. Il "battesimo" dei due nuovi campi a Jesolo è arrivato il 15 aprile con l'apertura ufficiale. Ci troviamo a una ventina di chilometri da Venezia. L'obiettivo è far diventare questo club uno dei punti di riferimento per gli amanti di questo sport nel territorio. «Siamo pronti per questa nuova avventura - conclude Marta Conean -. In questi campi si giocheranno partite e tornei e si terranno inoltre lezioni di padel. Abbiamo deciso di aprile il 15 aprile perché è la data nella quale è stato dato il via alla stagione del camping. Resteremo aperti fino a metà ottobre 2024».