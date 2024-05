Gabriele Corsi: "Innamorato del padel per caso"

Showman, conduttore televisivo, conduttore radiofonico, comico e attore italiano, la poliedricità di Gabriele Corsi è talmente oggettiva come la sua presenza costante in tv. Oltre alla passione per il suo mestiere, Gabriele da un anno è diventato socio del Padel Palace insieme a Diletta Leotta, Junior Cally, Max Giusti, Umberto Maria Chiaramonte e Alessandro Borghese: "La passione per il padel è nata post-Covid - le sue parole in esclusiva - perché ha aperto un centro vicino alla sede di Radio DJ ed era uno dei pochi sport che potevi fare in sicurezza". Da quel momento è scattata la scintilla, passando dall'essere semplicemente un giocatore a diventare ora imprenditore: "Ho cominciato così quasi per scherzo - continua il conduttore televisivo -, mi sono appassionato e ne ho parlato con il nostro agente Umberto Chiaramonte. Quando lui ci ha fatto questa proposta del Padel Palace ho detto che era una bellissima idea per entrare in società anche perché a Milano non si trova un campo, quindi ci siamo fatti il campo fondamentalmente per giocare. Il padel mi piace perchè è praticabile a ogni livello di età, a ogni livello tecnico e non presenta le difficoltà del tennis. Trovare quattro giocatori non è come trovarne dieci per il calcetto".