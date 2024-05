Tre domande a Paquito Navarro: "Ecco come è nato il gesto della chitarra"

A 35 anni è ancora uno dei migliori giocatori di padel al mondo , e uno dei campioni più amati per la capacità di coinvolgere e intrattenere i tifosi, non solo con le giocate da fuoriclasse. Dopo oltre 20 anni di carriera, Paquito Navarro continua l'eccezionale cammino nella top ranking mondiale, ma soprattutto vive il suo sport con lo stesso entusiamo che aveva da bambino, quando giocava a padel a Siviglia , città dove è nato e dove ha disputato l'ultima tappa del circuito Premier Padel. Il campione andaluso si racconta nella rubrica "Tre domande a...", con cui la Federazione Internazionale Padel offre uno sguardo inedito sui grandi protagonisti di questo sport.

Sei uno dei giocatori più amati dagli appassionati di padel, a 35 anni continui a divertirti. Ma qual è la cosa che ti piace di più?

"Senza dubbio la competizione. Adoro la sensazione e l'adrenalina di entrare in campo e giocare un torneo. Mi piace perché è un momento difficilmente comparabile ad altri momenti della vita. Quindi, ciò che mi piace di più del mio lavoro è competere e far divertire la gente con quello che faccio vedere in campo".

Sei anche famoso per il tuo celebre gesto della 'chitarra' con la racchetta. Come è nato? Ricordi la prima volta che l'hai fatto?

"Lo ricordo bene, stavo giocando con Di Nenno. Lui ha esultato con un gesto che ricordava qualcuno che gonfia con forza una ruota, io invece ho pensato alla "chitarra" e l'ho suonata..."

Sei un campione ma anche un'ispirazione per le nuove generazioni

"Cerco semplicemente di fare le cose nel miglior modo possibile e dare il massimo di me stesso. In futuro, mi piacerebbe essere ricordato come una persona gentile che si divertiva tanto a giocare, che stava bene con il pubblico e che è cresciuta proprio come ha fatto questo sport".