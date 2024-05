FIP World Padel Championships 2024 in Qatar: si gioca a Doha dal 28 ottobre al 2 novembre

L’evento biennale di punta della FIP vedrà 16 squadre nazionali di entrambe le categorie, maschile e femminile, avere l’opportunità di partecipare al più importante torneo di padel per squadre nazionali che si terrà a Doha nel corso di quest’anno. Il Qatar è stato scelto per ospitare il torneo sulla base di una serie di criteri importanti, tra cui, ma non solo, la qualità di livello mondiale delle strutture sportive, le condizioni e il supporto ai giocatori, l’esperienza nella realizzazione di grandi eventi, la sicurezza, la garanzia finanziaria, la posizione geografica e il patrimonio sportivo. La popolarità del padel in Qatar è salita alle stelle negli ultimi anni, grazie alla leadership e alle attivazioni locali della QTF, e l’appassionata base di fan locali è un altro vantaggio di questa località ospitante.

I FIP World Padel Championships 2024 avranno un montepremi di 500.000 euro, che sarà equamente distribuito tra uomini e donne a tutti i Paesi qualificati per la fase finale.



Completano la serie degli eventi per squadre nazionali, i FIP Seniors World Padel Championships svoltisi a La Nucía, Alicante, nell'aprile di quest’anno, e i FIP Juniors World Padel Championships svoltisi ad Asunción lo scorso anno. L’ultima edizione dei FIP World Padel Championships si è invece disputata nel 2022 a Dubai e ha visto l’Argentina vincere il torneo maschile, mentre la Spagna ha trionfato nella categoria femminile.



Luigi Carraro, Presidente della Federazione Internazionale di Padel, ha dichiarato: “Siamo lieti di definire la sede dei FIP World Padel Championships 2024. Doha è una sede speciale per il padel e la Federazione tennistica del Qatar ha svolto un ruolo fondamentale nell’organizzare in serie tornei internazionali di padel senza precedenti; non vediamo l’ora che le giocatrici, i giocatori e i fan possano godere della fantastica ospitalità e delle condizioni durante il torneo più importante del nostro calendario 2024. I FIP World Padel Championships 2024 metteranno in mostra gli atleti più talentuosi del mondo e non vediamo l’ora di offrire un’altra storica edizione del torneo nel corso dell’anno. Il padel si è sviluppato rapidamente dall’ultima volta che il torneo è stato ospitato qui nel 2021 ed è ormai un fenomeno globale, e noi continuiamo a far crescere questo sport all’insegna dell’unità, dell’unicità e della professionalità”.



Nasser Al-Khelaïfi, Presidente della Qatar Tennis Federation, ha dichiarato: “Siamo lieti di ospitare i FIP World Padel Championships in Qatar presso le nostre strutture di livello mondiale nel Khalifa International Tennis & Squash Complex di Doha. Il Qatar vanta un’eccezionale esperienza nella realizzazione di fantastici eventi sportivi di rilievo basati sui più alti standard e in cui le condizioni per i giocatori e i tifosi sono seconde a nessuno. Non vediamo l’ora di collaborare con la Federazione Internazionale di Padel per realizzare questo torneo d’eccellenza e continuare a sostenere la missione della FIP di guidare la crescita e lo sviluppo del padel in tutto il mondo”.



I FIP World Padel Championships tornano a Doha tre anni dopo lo straordinario successo dell’edizione 2021, quando a gareggiare furono un totale di 16 squadre femminili e 16 maschili provenienti da 19 Paesi, con la Spagna che trionfò sia nella competizione a squadre maschile che in quella femminile e l’Argentina che portò a casa la medaglia d’argento in entrambe le categorie.