Premier Padel Asunción, Coello e Tapia trionfano contro Chingotto e Galan

Tapia e Coello tornano a vincere

Quasi due mesi dopo l'ultima vittoria, in Venezuela, Arturo Coello e Agustin Tapia sono tornati ad alzare un trofeo. Lo hanno fatto contro Fede Chingotto e Ale Galan al termine di una finale durata due ore e terminata 6-1 3-6 7-6. La partita sembrava tutta in discesa per Coello e Tapia, capaci di vincere i primi cinque game e di chiudere il primo set perdendone soltanto uno. Poi, però, è uscita la ‘Chingalan’, che proprio a Puerto Cabello aveva perso l'unica partita da coppia, in finale contro Coello e Tapia. Break nel sesto game e match deciso al terzo set, caratterizzato da tanti break, con Chingotto e Galan che sembravano pronti a vincere ancora: sul 5-4 e servizio, però, è uscita fuori tutta la classe di Agustin Tapia, che ha allungato il match portandolo poi a un tiebreak dominato 7-1 dal numero 1 del ranking FIP Arturo Coello e da un Tapia che con questa vittoria torna al numero 2 scavalcando Galan. “Voglio chiedere scusa ad Arturo per quando non sono stato un buon compagno di squadra – le parole di Tapia –. Devo imparare da lui in questo senso. Ma oggi voglio mandare il mio saluto a Fernando Belasteguin, che oggi compie gli anni ed è stato molto importante per noi e per il padel. È il migliore della storia”. Coello invece ha fatto una confessione: “Dopo le due sconfitte non abbiamo dormito pensando a come affrontare questa coppia”.



Brea e Gonzalez

Se Chingotto e Galan hanno perso dopo due finali vinte di fila, prosegue nel tabellone femminile il momento magico di Delfina Brea e Bea Gonzalez, al quarto titolo P2 consecutivo. L’argentina e la spagnola, in finale, hanno superato 6-3 7-5 Gemma Triay e Claudia Fernandez, che devono ancora rimandare l’appuntamento con il loro primo successo da coppia. Con quella di Asunción, sono 16 vittorie consecutive per Delfi e Bea, che nel primo set sono partite meglio, imponendo subito il loro gioco. Nel secondo, invece, ben sette break su 12 turni di servizio, con Triay e Fernandez che si sono trovate a servire sul 5-4 con la possibilità di portare il match al set decisivo. In quel momento, però, è arrivato il break delle numero 2 del tabellone, che con tre game consecutivi hanno celebrato il loro trionfo. “Siamo molto felici – le parole delle due vincitrici –. Stiamo facendo un grande lavoro in campo e credo si stia vedendo”. Delfi ha poi aggiunto: “Ora per me arriva una settimana speciale, la più bella dell'anno. Non vedo l'ora di giocare in casa”.



Il circuito resta in Sudamerica, con due P1 consecutivi: prima quello di Mar del Plata (Argentina) al via oggi, poi quello di Santiago (Cile), con 2.000 punti complessivi nel ranking FIP in palio. Lo show continua.