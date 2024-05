I grandi eventi del SPH Milano-Barona

MILANO - La primavera, nonostante le settimane piovose appena trascorse, vede alternarsi sugli 8 campi (Italian Club ndr.), attività, tornei ed eventi B2B e B2C. Prima tra tutti, la partenza del campionato di Serie D. La Squadra SPH powered by Sarpi è scesa in campo a Cremona il giorno sabato 18 maggio, portando a casa una vittoria per 2-1. Nulla da fare invece per la Squadra di Serie C powered by Studio Cerati, che si è fermata alla fase a gironi. Il team non è riuscito ad accedere alla fase a tabelloni, tuttavia la consolazione di poter giocare la C anche il prossimo anno.

Segnaliamo con piacere l’arrivo di due nuovi sponsor a SPH Milano-Barona: US Polo e Servizi Investigativi Di Venosa, hanno scelto di vestire e nominare due campi del club. Le due aziende hanno infatti trovato nel Padel e in Spector un valido alleato per la crescita della proprio brand.