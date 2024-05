Tutti pazzi per il padel: i numeri di un fenomeno mondiale. E l'Italia cresce

ASUNCION (PARAGUAY) - Che il Padel abbia ormai assunto la forma di fenomeno globale è un fatto certificato nero su bianco dal World Padel Report 2024 , presentato dal presidente della Fip, Luigi Carraro , in occasione degli 'stati generali' di Asuncion, in Paraguay. Numeri da record, in continua e costante crescita, che vedono l'Italia tra i Paesi maggiormente coinvolti nella crescita esponenziale di questo sport .

Numeri da record

L'Italia, pur essendo partita globalmente in ritardo con la diffusione del Padel, ha già raggiunto cifre da capogiro, sia per quanto riguarda gli appassionati della disciplina, sia per quanto riguarda il numero di strutture specializzate. Gli ultimi anni, infatti, hanno visto un vero e proprio boom del Padel lungo lo Stivale, tanto che con 9.050 campi, l'Italia si insedia al secondo posto, alle spalle della Spagna e davanti all'Argentina per il numero di campi. Una classifica sorprendente, in considerazione delle ormai 130 Nazioni in cui si gioca a Padel nel mondo e dei 30 milioni di appassionati, che scendono in campo almeno una volta a settimana. Ben 600mila attualmente gli atleti tesserati, con l'Italia tra i paesi più presenti nelle Top 100 e nelle Top 300 dei diversi Ranking. Numeri da record, destinati a crescere ulteriormente.