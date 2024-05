Sanchez non molla: "Sarò ancora n.1"

Nata a Reus il 19 luglio del 1997, Ariana Sanchez, conosciuta da tutti come “Ari” è l’attuale n.1 del ranking femminile insieme alla sua inseparabile e fortissima compagna Paula Josemaria, con cui si è appena aggiudicata l’ennesima tappa di Premier Padel in Argentina, la terza da inizio stagione. Già vincitrice di due coppe del mondo con la Spagna e n.1 in classifica anche alla fine della passata stagione, la spagnola, che anche quest’anno ha confermato la sua partnership con Head, vanta una percentuale di vittorie pari all’85%. Conosciamola meglio.