Padel, alla Mediolanum Padel Cup di Palermo debuttano le 'Leyendas' ex top 20 mondiali Tamame e Calneggia

Debutto siciliano per German Tamame e Cristian Calneggia, arrivati oggi al Country Time Club di Mondello per la Mediolanum Padel Cup, Open FITP da 15mila euro di Prize Money. I numeri 3 del seeding, leggende della "pala", raccontano il loro obiettivo nel torneo, in attesa del debutto di stasera contro Michele Di Maggio e Marco Ferrito. German, più timido e riflessivo dice di essere arrivato a Palermo: «Per giocare, noi insegniamo padel tutto il giorno e i tornei sono la gioia di scendere in campo, divertirsi, poi certo se vinciamo e andiamo a premio male non fa, ma la prima cosa è il divertimento». Cristian Calneggia invece ci crede: «No, io quando scendo in campo penso ad una cosa sola, vincere». Cristian è nato a Cordoba, come Paulo Dybala, un grande ex qui a Palermo, nel 'barrio' argentino che in rosanero ha fatto la storia recente del pallone: da 'El Flaco' Pastore a El 'Mudo' Vazquez, fino a Silvestre e Munoz. «Dybala è il mio giocatore preferito, lo conosco – dice Calneggia - è della stessa mia città e abitavamo non troppo lontani in Argentina». Cristian e German sono stati nella top 20 mondiale: 'Leyendas', appunto.