Mediolanum Padel Cup, Cremona: “A Palermo per vincere e poi l’azzurro per un grande Europeo”

Percorso in crescita

L'azzurro arriva da due settimane super: qualificazione per il main draw nel P1 di Mar del Plata e il bis sfiorato a Santiago del Cile, dove in coppia con il portoghese Nuno Deus si è arreso in tre set al turno decisivo delle 'quali' a una coppia tosta di spagnoli - Marc Quilez e Toni Bueno – capace poi di superare il primo turno e strappare un set a Lebron e Paquito Navarro. «Vengo da due settimane buonissime dopo aver cambiato compagno a malincuore – dice - perchè 'Di Gio' (Di Giovanni ndr) è un amico e c'è un rapporto molto bello. Ci tenevo a continuare con lui per un motivo strettamente 'italiano', cioè azzurro, ma lo sport e questo e adesso guardiamo avanti”. Un cambio doloroso ma proficuo: «I risultati dicono questo, ho centrato la prima volta nel main draw in un torneo Premier Padel, dopo aver vinto belle partite nelle qualificazioni e ho sfiorato il bis in Cile. Direi trasferta sudamericana superpositiva”. C'era una volta un obiettivo e cioè entrare nei primi cento del ranking FIP, una storia che resta nella testa e ora a portata di racchetta ma, dice Simone: "Resta l'obiettivo ma ho capito che stare lì a pensarci ogni giorno allenandosi per quello non giova, meglio avere la testa libera, pensare alle partite da vincere e fare in modo che sia una conseguenza dei risultati".

Europei e Mondiali

A Cracovia, ai Giochi Europei, l'avventura finì per un infortunio che si trasformò in lacrime e rimpianti, quattro anni dopo lo storico titolo europeo di Roma. In Polonia, disse: “Quando la maglia azzurra per te è una seconda pelle finire così è insopportabile”, adesso, a meno di due mesi dall'Europeo di Cagliari rilancia e lo fa con convinzione da punto fermo della Nazionale: “Il ricordo del successo di Roma nel 2019 è ancora molto bello, sebbene mancassero Portogallo e Spagna. Giocare in Italia sarà bellissimo e Cagliari è un luogo speciale. Ogni volta che vado là arriva tantissima gente piena di passione, il padel in Sardegna è seguitissimo e so che avremo un tifo clamoroso”. Non sarà semplice però, anzi: “No, Spagna, Portogallo, Francia, Svezia, rivali pericolosissime, con gli spagnoli su tutti naturalmente. L'obiettivo? Arrivare in finale dove probabilmente troveremmo la Spagna”. Entrare nei 100, andare in finale all'Europeo e poi il Mondiale nel quale cercare il riscatto: “Portogallo, Francia, Brasile, dietro a Spagna e Argentina. Dopo il quinto posto nel penultimo Mondiale avevamo coltivato aspettative e invece l'ultimo torneo iridato per noi è stato bruttissimo e allora la parola d'ordine è: riscatto”. D'accordo, ora però siamo a Palermo e quindi il prossimo obiettivo qual è Simone? “Vincere”. Quando si dice una domanda retorica.