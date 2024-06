Padel e Salute: l'ospedale Sant’Andrea scende in campo

Countdown per il main event di Padel e Salute , in programma venerdì e sabato presso il Circolo Sportivo Sapienza Sport in Via delle Fornaci di Tor di Quinto 64 con l'allestimento del Villaggio della Salute. Da quest'anno, accanto al Policlinico Umberto I di Roma, si è aggiunto il Policlinico Sant'Andrea, per rafforzare il comparto medico a servizio della cittadinanza. Un esordio che fa capire quanto Padel e Salute stia diventando sempre più importante non solo come evento sportivo ma soprattutto come sensibilizzazione alla corretta prevenzione. Emozioni e commenti di questo esordio le raccontiamo tramite le parole della dottoressa Daniela Donetti , direttore generale dell'Azienda ospedaliero-universitaria Sant'Andrea.

Direttore, siamo giunti alla quinta edizione di questo evento, per voi è una sorta di esordio. Quanto è importante questa manifestazione che ogni anno raccoglie sempre più consenso e dove ogni anno aumenta il numero di cittadini che prenotano la visita medica gratuita?

"Manifestazioni come Padel e Salute sono importanti per tenere alta l’attenzione sui corretti stili di vita e sulla prevenzione. Le persone devono acquisire consapevolezza del ruolo fondamentale che hanno per la salvaguardia della propria salute. Ciascuno di noi resta il miglior giocato- re in campo per questa partita".

Quanto è importante il binomio tra sport e salute in ottca prevenzione?

"I professionisti sanitari si attivano per restituirci quel benessere psicofisico che viene a mancare quando siamo malati. Spetta, tuttavia, a ciascuno di noi salvaguardare al meglio e ogni giorno la salute. La scienza ci dice che abbiamo due assi nella manica: le campagne di prevenzione, cui è fondamentale aderire per intercettare precocemente la malattia e intervenire nei tempi utili a garantire la massima efficacia delle cure, e l’adozione di uno stile di vita sano, con un’attività fisica adeguata e costante. Sono due imperativi categorici a cui non possiamo sottrarci".

Cosa metterà in campo il Policlinico durante l'evento e quali sono le sue aspettative?

"Il personale sanitario del Sant’Andrea, insieme ai colleghi del Policlinico Umberto I, scenderanno in campo con tutta la loro esperienza. Ci aspettiamo un’ampia adesione all’iniziativa da parte dei cittadini, che potranno contare su consulenze e visite di alcuni dei migliori professionisti della salute".