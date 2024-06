Bnl Italy Major Premier Padel, Carraro: "Roma torneo più amato, speriamo di raggiungere la Spagna"

"Questo viene definito, da giocatori e giocatrici, come il più bel torneo di padel, tutti amano Roma. Ma senza la visione della Federazione e di Sport e Salute il circuito Premier Padel a Roma forse non esisterebbe e non saremmo riusciti a fare questo salto in avanti". Così Luigi Carraro , presidente della Federazione Internazionale Padel , durante la presentazione del BNL Italy Major Premier Padel che si terrà a Roma tra il 17 e il 23 giugno . "Abbiamo avviato un percorso che ci porterà a raggiungere l'equal prize money tra uomini e donne. Quest'anno il torneo femminile proporrà un prize money di 425.000 euro. L'Italia è diventata la seconda grande potenza nel padel a livello globale; oggi in termini di praticanti abbiamo superato l'Argentina e sono sicuro che nei prossimi 4 o 5 anni l'italia potrà avere grandi campioni. Speriamo di raggiungere la Spagna e di superarla", conclude Carraro annunciando anche le wild card che in campo maschile saranno assegnate a Graziotti-Abbate, Cassetta-Cuello, Di Giovanni-Sinicropi e Cremona-Deus mentre in campo femminile andranno a Montesi-Tommasi e Parmigiani-Zanchetta.

Onorato: "Un fenomeno contagioso"

Un evento che anche Alessandro Onorato, assessore allo sport del Comune di Roma, indica come "un fenomeno contagioso. Roma non è più quella del no alle Olimpiadi ma è una città che solo in un mese ospita 8 eventi internazionali rappresentando al meglio la capacità del nostro paese di offrire eventi. Tutto questo ha una ricaduta sul turismo tanto che Roma, l'anno scorso, ha battuto tutti i record e quest'anno fa l'8% in più rispetto allo scorso anno. Roma è la capitale del padel, è la città dove si gioca di più in Italia con oltre 350 mila praticanti su 1487 campi in 399 strutture, numeri che ogni mese aumentano sempre più anche perché abbiamo semplificato le norme burocratiche per ottenere i permessi necessari. Il Major di Padel, per il terzo anno consecutivo nella capitale, è un evento in continua crescita che dà prestigio a Roma e contribuisce all’espansione di un movimento che è diventato un fenomeno sociale oltre che sportivo. Sarà uno spettacolo vedere i colpi delle campionesse e dei campioni in un torneo internazionale che rende più prezioso il calendario già fitto dei grandi eventi di Roma".