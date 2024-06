Il Foro Italico si tinge di blu: torna il BNL Italy Major Premier Padel

Il rosso della terra dei campi da tennis degli Internazionali ha lasciato posto al blu dei campi da padel. Il Foro Italico cambia ancora pelle e grazie al lavoro della squadra di Sport e Salute in appena 10 giorni il cambio di look si è completato. Dal 18 al 23 giugno via al Bnl Italy Major Premier Padel che vedrà Coello-Tapia nel maschile e Ortega-Triay nel femminile tentare di bissare i trionfi ottenuti nella scorsa stagione.

Grande organizzazione

Il torneo più atteso dell'estate padelistica potrà contare su nove campi, Centrale compreso, e proporra la bellezza di 134 match in 9 giorni con la formula di successo "combined", che vedrà scendere in campo contemporaneamente uomini e donne.

Le parole di Diego Nepi Molineris

L’amministratore delegato di Sport e Salute, Diego Nepi Molineris spiega: “Quando abbiamo deciso di scommettere sul padel lo abbiamo fatto guardando oltre. Quello di Roma, in tre anni, è diventato uno dei 4 maggiori tornei di padel al mondo (con Doha, Parigi e Acapulco). Milano ha consolidato il suo appeal e quest’anno Genova ospiterà un P2. È questa l’idea che muove Sport e Salute quando decide di scommettere su un evento: non la cronaca dell’evento in sé che si esaurisce con la proclamazione dei vincitori ma l’evento stesso che si consacra. Il Foro Italico come un set cinematografico si è plasmato in pochi giorni passando dal rosso del tennis al blu del padel, adattandosi alle esigenze dell’evento ma non perdendo mai la sua natura: mutevole ma immortale”.