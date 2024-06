Padel Story, è disponibile la nuova serie podcast

È solo un gioco. Non è uno sport. È poco tecnico. Sul padel le malelingue si sprecano. Addirittura Nicola Pietrangeli, uno dei migliori tennisti italiani, in passato lo ha definito “il trionfo delle pippe”. Eppure la facilità di apprendimento, l’accessibilità a tutti i livelli di abilità e il suo carattere socializzante hanno portato il padel a diffondersi in numerose parti del mondo, Italia compresa, e a riscuotere un indiscusso successo.

Oggi il padel non è più uno sport di nicchia. Negli ultimi anni ha conosciuto una crescita esponenziale che lo ha portato a diventare una delle discipline sportive più in voga del momento, tanto da “meritarsi” una sempre maggiore visibilità mediatica e, di conseguenza, anche uno spazio nel mondo del podcast.

Condotto da Alessandro Allara, CEO di Padelisti Anonimi, con il contributo della giornalista sportiva Chiara Icardi, Padel story è il podcast che esplora il mondo del padel in Italia attraverso le voci dei suoi protagonisti; per raccontare il padel, o meglio ancora, tutto quello che gli ascoltatori avrebbero voluto sapere su questa disciplina, ma che non hanno mai osato chiedere.

Padel story, i protagonisti

Nel primo episodio di Padel Story Alessandro Allara e Chiara Icardi, dopo aver accompagnato gli ascoltatori in un viaggio alla scoperta di questo sport, incontrano Michele Bruno, Classe 1989, considerato uno dei migliori giocatori di padel italiani. Michele tira le somme sul padel italiano, offrendo una prospettiva unica sulla crescita di questo sport.

Nel secondo episodio, l’ospite è Daniele Catini, un altro nome di rilievo del padel professionistico italiano, che approfondisce il tema della ricerca di sponsor per i giocatori italiani; Daniele esplora quindi le sfide e le opportunità che si presentano in questo settore in espansione, rivelando come i padelisti possano ottenere il sostegno necessario per competere ai massimi livelli.

La neo vincitrice della Mediolanum Padel Cup di Palermo, Paola Ciabattoni, condivide con gli ascoltatori le tecniche di base del padel nel terzo episodio della serie podcast, svelando i segreti per migliorare le proprie abilità e offrendo consigli pratici e approfondimenti che possono aiutare chiunque desideri perfezionare il proprio gioco.

Nel quarto episodio, Luigi Di Biagio, nome che nel calcio non ha bisogno di presentazioni, offre una prospettiva insolita: partendo dai campi di calcetto, Luigi esplora le connessioni tra calcio e padel, mettendo in luce come le competenze acquisite in uno sport possano essere trasferite e adattate all'altro.

Infine, nel quinto episodio, l’ospite è Gianluigi Bagnulo, una delle voci più autorevoli del padel italiano e telecronista di SKY, nonché autore del libro “Padel Mania”. Gianluigi racconta il panorama professionistico del padel, discutendo dell'evoluzione rapida di questo sport e delle sue prospettive future. Al termine di ogni puntata di Padel Story non manca una rapida rassegna sulle novità e gli eventi di padel più significativi del periodo.

“L’idea di realizzare un podcast sul padel poteva sembrare un azzardo... ma io di scommesse ne ho fatte tante, nella vita, e credo che questa valga la pena di essere piazzata con tutto l’entusiasmo che ho da oltre undici anni – ha dichiarato Alessandro Allara, CEO Padelisti Anonimi -. La mia passione per questo sport ha superato i confini dell’hobby già nel corso del 2023 ed oggi posso definirmi, a tutti gli effetti, un addetto ai lavori. Spero che questo podcast possa contribuire ad ampliare ulteriormente il bacino di utenza del padel, trattandosi di un contenuto pensato anche, e soprattutto, per i neofiti”.

“Non è la prima volta che il brand di Podcastory si accompagna al padel. Un legame che si era già concretizzato nell'organizzazione delle passate edizioni di Podcastory Padel Trophy nel 2022 e nel 2023 e che si rinnova nel 2024 con la produzione di questa serie podcast realizzata con la preziosa collaborazione di Alessandro Allara – ha dichiarato Davide Schioppa, CEO e Founder di Podcastory -. Non pratico personalmente il padel, mi piace guardarlo, ma non posso fare a meno di notare come sia il podcast sia il padel si siano conquistati popolarità solo negli ultimi anni. Un punto in comune che unisce due mondi distinti, che stanno conquistando sempre più appassionati”.