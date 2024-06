Sabaudia capitale del Padel con la Rizzardi Cup

Sabaudia e il Parco del Circeo capitale del Padel da oggi al 16 giugno grazie a un evento di certo interesse come la Rizzardi Padel Cup. Ideata dai fondatori della Kin Yachts, Corrado Rizzardi e Lorenzo Silvestrini, sarà una tre giorni dedicata allo sport, alla mondanità e alla solidarietà, che vedrà sfidarsi in campo personaggi del mondo della tv, attori, sportivi e armatori del brand Rizzardi Yachts, storico marchio italiano sinonimo di eccellenza nella nautica a livello internazionale. Le gare della manifestazione si svolgerà in un contesto suggestivo come l’Oasi di Kufra, dove sarà possibile vivere emozioni uniche complici sfide combattute ed equilibrate che saranno accompagnate da eventi mondani e tanto glamour. Ci sarà spazio anche per la solidarietà, grazie alla partecipazione dell’associazione Fair Play School, impegnata a favore di bambini e ragazzi diversamente abili. Tra gli ospiti di questa seconda edizione gli attori Luca Ward e Massimo Boldi e gli ex calciatori di serie A Quagliarella, Perotti e Pizarro. Madrina dell’evento sarà la giornalista Chiara Icardi che parteciperà anche in veste di giocatrice. La lista completa degli ospiti e degli atleti vip verrà resa nota nel pomeriggio alle ore 14.30 presso Oasi di Kufra. Sabaudia sarà la prima tappa delle tre previste: ad agosto, infatti, la Rizzardi Padel Cup approderà nella meravigliosa atmosfera di Porto Rotondo mentre a novembre sarà la volta degli Emirati Arabi.