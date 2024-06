Festa grande e spettacolo a Sabaudia con la Rizzardi Cup

Sport e mondanità a Sabaudia complice la seconda edizione della Rizzardi Cup. Tre giorni di eventi spettacolari in campo e sugli spalti con protagonisti provenienti da tutta Italia con gare che hanno avuto come scenario unico le suggestive atmosfere dell’Oasi di Kufra – Lake, sospesi tra il mar Tirreno e il lago di Paola. Armatori, personaggi televisivi e del mondo cinematografico si sono confrontati con atleti ed ex calciatori di serie A in una tre giorni di intensi match. Ovviamente gli ex atleti professionisti della nostra Serie A hanno attirato le attenzioni maggiori. Ma non da meno sono state le donne, scese in campo a contendersi l’ambito trofeo. A vincere la Rizzardi Padel Cup – nell’edizione di Sabaudia - è stata la coppia formata dall'ex calciatore della Roma Diego Perotti e dal giovanissimo Simone Rizzardi. Nel torneo femminile si sono imposte le atlete italiane Michela Pisano e Barbara Flati. Un riconoscimento anche per l’imprenditore Corrado Rizzardi e l’atleta Ruggero Sepe, vincitori del torneo silver nel quale si sono sfidate le coppie uscenti dalla categoria gold.



PADEL E SOLIDARIETA' - Ma la Rizzardi Padel Cup è stata anche l’occasione per accendere i riflettori sul connubio sport e solidarietà, grazie alla straordinaria partecipazione dell’associazione Fair Play School di Luca Zavatti e Marco Ghirotto, impegnati nel sociale a supporto di bambini e ragazzi diversamente abili e nella promozione di un ambiente inclusivo e stimolante. Tra gli ospiti d’eccezione, l’attrice e conduttrice Diana Del Bufalo e l’attore Massimo Boldi, giunto a Sabaudia per una piccola pausa relax prima di tornare sul set del suo prossimo film al fianco di Nancy Brilli. Impossibile non immaginare serate di risate e gag esilaranti, tra cui il “furto” del trofeo silver ad opera dei calciatori Luciano Zauri e Stefano Lucchini. Insieme a loro, ovviamente, un parterre di spicco formato da Fabio Quagliarella, i fratelli Conti, figli di Bruno Conti, Diego Perotti e Davide Moscardelli. Ed ancora la giornalista Chiara Icardi, l’attrice Anna Safroncik, le show girl Deborah Salvalaggio, Antonella Elia e Alessia Fabiani, la criminologa Flaminia Bolzan e le stiliste Vanessa Sillano e Alessia Porrello.



PROSSIME TAPPE: SARDEGNA E DUBAI - Ideata e organizzata dai fondatori della Kin Yachts, Corrado Rizzardi e Lorenzo Silvestrini, dopo il grande successo di Sabaudia, la Rizzardi Padel Cup,si sposterà nel prossimo mese di agosto in Sardegna, più precisamente in Costa Smeralda, dove si terrà un'altra intensa tre giorni di emozioni e spettacolo, mentre a novembre toccherà agli Emirati Arabi con la tappa di Dubai accogliere l'evento.