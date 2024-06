Coppa dei Club, le rappresentanti di Veneto e Molise alla Finale Nazionale

PARMA - Continua a delinearsi il quadro delle squadre partecipanti alla Finale Nazionale Padel MSP Italia 2024, in programma al Club Pro Parma dal 12 al 14 luglio. Nel weekend scorso si sono tenute le Finali della Regione Veneto e lo spareggio per definire la partecipante della Regione Molise. Per quanto riguarda la Regione Veneto, primo storico successo per il Padel Collarbrigo che vince la Final Four disputata nel weekend contro Padel Conegliano, Enjoy Academy e Padel Sport Villaverla. Per la Regione Molise, il Padel & Fitness rossa ha conquistato il pass superando nello spareggio il Monclub. Sarà una prima volta storica per la Regione Molise alla Finale Nazionale.