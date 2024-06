Belasteguin a cena con Eva Longoria a Roma: i fan impazziscono

Che ci fa la leggenda del Padel Fernando Belasteguin a cena a Roma con Eva Longoria? La foto, pubblicata dalla celebre attrice americana e ripostata dall’argentino ha fatto impazzire i fan. Belasteguin è nella Capitale per il grande evento Major Premier Padel in corso a Roma. Eva Longoria era con lui perché è una grande amante del Padel e ha ingaggiato il numero uno al mondo nella squadra di cui è proprietaria: la Eleven Eleven Padel. La famosissima attrice statunitense è da sempre impegnata nello sport. Possiede già le quote di due club di calcio e ora si è buttata nel padel: “Lo amo da sempre - ha detto in un’intervista - mio marito è messicano, lì è nato il padel”. Belasteguin, una vera e propria leggenda del padel, sta vivendo il suo ultimo anno da professionista poi darà l’addio, un po’ come Nadal nel tennis.