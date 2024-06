Vip4Padel: Garrison Rochelle vince la prima edizione

Si è concluso con la finale di ieri, l’appuntamento con Vip4Padel, l’inedito talent sportivo sul padel, in onda su Sportitalia e condotto da Anthony Peth uno dei volti più amati del piccolo schermo. Una produzione inedita, in quanto si tratta del primo programma televisivo nazionale su questo sport, targata N&M Management, casa di produzione di Mariaraffaella Napolitano, per la regia di Mario Maellaro.