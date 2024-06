Il Padel Mixto in azienda, un antidoto all'omologazione

CUNEO - Il Padel MIXTO, che porta persone in campo con e senza disabilità nella stessa coppia, continua ad offrire opportunità anche in occasione del “DEI (Diversità, Equità, Inclusione) Day Michelin”, presso lo stabilimento Michelin di Cuneo. L’ASD Sportinsieme Roma, con il presidente Luca Alessandrini e l’atleta Roberto Punzo, riferimento per il padel in carrozzina e Colonnello dell’Esercito, hanno partecipato all’evento aziendale, ribadendo prima nella mattinata, incontrando le altre realtà sportive e sociali presenti all’evento, poi nel pomeriggio sul campo di gioco, il fatto che la pratica sportiva del PADEL MIXTO favorisce la diffusione di una cultura sociale e aziendale capace di valorizzare la partecipazione attiva delle persone, nel segno della diversità, della solidarietà e della responsabilità. Matteo De Tomasi, AD Michelin Italia, ha evidenziato che "in Michelin ogni diversità e specificità è un valore. Tra gli invitati della giornata, siamo felici di aver potuto re-incontrare gli amici del Padel MIXTO, uno sport in cui, pur con diverse abilità motorie, tutti i giocatori hanno le stesse possibilità di vincere". Il prossimo appuntamento del Padel MIXTO sarà in occasione delle finali nazionali della Coppa dei Club, organizzata dal Movimento Sportivo Popolare, dal 12 al 14 luglio a Parma, presso il Pro Padel Club.