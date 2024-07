Genova Premier Padel P2, le qualificazioni entrano nel vivo

Le qualificazioni al Genova Premier Padel P2, in corso sui campi immersi nel suggestivo Parco di Valletta Cambiaso e in particolare lo “Stadio Beppe Croce”, sono entrate nel vivo. In attesa dei migliori giocatori di padel del mondo, a caccia di una fetta del prize money di 250.000 euro, è scattata la battaglia per arrivare nel tabellone principale che scatterà tra mercoledì e giovedì e poi chiuderà domenica con le finali. A Genova sotto attesi coppie del calibro Arturo Coello- Agustin Tapia, Alejandro Galan-Federico Chingotto, Juan Lebron-Paquito Navarro. Ci sarà anche Juan Tello al fianco di Fernando Belasteguin, all’ultima stagione della sua straordinaria carriera. Nel femminile spazio a Ari Sanchez-Paula Josemaria, Delfi Brea-Bea Gonzalez, Gemma Triay- Claudia Fernandez. Dentro anche l’ex numero 1 Marta Marrero, rientrata in campo dopo la maternità, in tandem con Aranzazu Osoro. Tanti gli atleti azzurri: in prima linea Flavio Abbate-Giulio Graziotti, Riccardo Sinicropi-Lorenzo Di Giovanni, Simone Cremona-Nuno Deus. Lo stesso discorso vale in ambito femminile con la presenza per della numero uno d’Italia Carolina Orsi, la numero 2 Carlotta Casali e la numero 3 Lorena Vano. Presenti Giulia Sussarello e Emily Stellato, così come Chiara Pappacena e Giorgia Marchetti.