The Padel Resort: sport e business in un luogo unico

Quel ramo del lago di Como, che volge verso il padel. Parafrasando il primo capitolo dei Promessi Sposi e Alessandro Manzoni, possiamo dire che lo sport del momento va fortissimo anche nella città lariana. Da quattro mesi, da queste parti, è stato messo in piedi uno spazio ideale per giocare a padel. Ci troviamo al The Padel Resort. “Il primo resort d’Italia che unisce sport, divertimento, benessere e business in un unico luogo", si legge sul sito ufficiale del circolo. L’intera area, che ricopre una superficie di circa 17mila metri quadrati ospita 11 campi da padel, un ristorante gourmet con bistrot e lounge bar, una palestra, un’area coworking e un boutique hotel con piscina e solarium. Il proprietario, Roberto Parolini, ha 35 anni. Tante idee, voglia di fare, ambizione. «Abbiamo aperto da appena quattro mesi, ovvero nel febbraio 2024 - esordisce -. In questi spazi prima non c'era niente, era un'area industriale ormai dismessa. Ho deciso di puntare forte sul padel seguendo il trend di uno sport in netta evoluzione. Nel 2028 forse sarà anche una disciplina olimpica e possiamo dire che almeno fino ad allora la crescita sarà garantita».