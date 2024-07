Quante stelle per il Kyrrex Pro/Am: al via la seconda edizione

Una parata di stelle del calcio internazionale in un perfetto mix tra leggende, sport, divertimento e solidarietà. Sono stati questi gli ingredienti della seconda edizione del torneo Kyrrex Pro/Am che si è disputata nei giorni scorsi al Padel Club Tolcinasco, la location alle porte di Milano immersa nel verde, di proprietà degli ex calciatori Alessandro Budel e Nicola Amoruso, quest’ultimo Special Ambassador dell’evento insieme a Christian Panucci e Ruggero Venturini. In campo tra gli altri star del calibro di Totti, Shevchenko, Cassano, Dida, Handanovic: gli ex calciatori sono scesi in campo in coppia con 12 top player di padel al mondo tra cui Arturo Coello, Marco Cassetta, Paula Josemaria Martin, Martina Parmigiani. Sullo sfondo una nobile causa: il montepremi totale di 20 mila euro è stato devoluto in beneficenza alla fondazione di Andriy Shevchenko "Football for Ukraine", per sostenere e supportare i progetti di ricostruzione e assistenza in Ucraina.