Genova Premier Padel P2, i risultati della 5ª giornata

Genova, 4 luglio 2024 - Carolina Orsi , ultima italiana rimasta in corsa al Genova Premier Padel P2, sperava di festeggiare il suo 33° compleanno con la qualificazione ai quarti di finale. In coppia con la spagnola Nuria Rodriguez, però, Orsi pur rendendosi protagonista di una buona prestazione ha ceduto in due set (6-4 7-5) alle teste di serie numero 5 Jessica Castelló e Claudia Jensen. Quello in programma venerdì al Parco di Valletta Cambiaso (si parte alle 11 sul Centrale e alle 12 sul campo numero 1) sarà comunque un programma super, con tanti tra i giocatori e le giocatrici più forti del mondo.

Il tabellone maschile

Tra gli uomini, Arturo Coello e Agustin Tapia hanno impiegato 58 minuti per battere 6-3 6-2 Gonza Alfonso e Jairo Bautista (nei quarti trovano Javi Ruiz e Pablo Cardona, vittoriosi 1-6 6-4 6-1 su Juan Tello e Fernando Belasteguin), mentre dall’altra parte del tabellone i numeri 2 Fede Chingotto e Ale Galan hanno dovuto faticare di più per avere la meglio 6-4 7-6 dei giovani argentini Tino Libaak e Leo Augsburger. Nei quarti non ci saranno Coki Nieto e Jon Sanz (7), ma Lucas Bergamini e Victor Ruiz. Avanti anche le teste di serie numero 3 e 4: Franco Stupaczuk e Martin Di Nenno hanno superato 7-5 7-5 Nachi Sager e Salva Oria e ora attendono Mike Yanguas e Javi Garrido (6), mentre Paquito Navarro e Juan Lebron hanno liquidato 6-3 6-1 Teo Zapata e Javier Barahona e nei quarti trovano Lucho Capra e Maxi Sanchez, che al loro ritorno in coppia hanno avuto la meglio (4-6 6-3 6-4) di Alex Arroyo e Sanyo Gutierrez (8), fino a Roma compagno proprio di Sanchez.

Il tabellone femminile

Se nel tabellone maschile sono state tre le teste di serie eliminate, in quello femminile a giocarsi i quarti di finale saranno le prime otto coppie dell’entry list. Detto della sconfitta di Carolina Orsi e Nuria Rodriguez contro Castelló/Jensen (5), esordio autoritario per Paula Josemaria e Ari Sanchez (63 60) a Jimena Velasco e Noa Canovas, così come per Delfi Brea e Bea Gonzalez (2), 61 61 a Ksenia Sharifova e Lucia Martinez Gomez. Due i game lasciati anche da Gemma Triay e Claudia Fernandez (3) ad Aranzazu Osoro e Marta Marrero (60 62); bene anche ‘Martita’ Ortega e Sofia Araujo (4) con il 63 62 a Julieta Bidahorria e Alix Collombon. Questo il programma dei quarti di finale: Josemaria/Sanchez (1) vs Sainz/Llaguno (6), rivincita della finale di Roma, Castellò/Jensen (5) vs Triay/Fernandez (3), Ortega/Araujo (4) vs Salazar/Virseda (7), Riera/Goenaga (8) vs Brea/Gonzalez (2).