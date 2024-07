Il Padel Village Civitavecchia vola in Serie C con la squadra femminile

Dopo un lungo percorso fatto di tante battaglie le ragazze del Circolo di Civitavecchia vincono anche l’ultima sfida contro il Green Padel e si aggiudicano la promozione tanto desiderata. "Complimenti a tutta la squadra composta da: Carlotta Nardi istruttrice e ex giocatrice di serie B, Federica Panini, Monia Cecoli, Taila Magazzeni, Milesi Marzia, Grato Simona, Dania Corocher" ha dichiarato Gino Tidei, titolare del circolo di Civitavecchia. "Il livello del Padel Village Civitavecchia è cresciuto enormemente in questo anno, abbiamo sfiorato di un soffio le finali nazionali del campionato MSP Italia, arrivando tra le prime 4 squadre della fase di Roma e provincia, ora con il passaggio in serie C, è stata la conferma dell’ottimo lavoro svolto questo anno grazie soprattutto alla direzione di tutta la squadra di maestri che ha guidato le ragazze fino all ultimo game. La marcia in più nel nostro circolo è l’affetto dei tanti amici che ci supportano, in ogni partita. E’ stato un anno di grandi soddisfazioni e successi, stiamo già lavorando da oggi con i primi contatti con un progetto a lungo periodo che in 3 anni possa portare il padel village a giocare in serie A".