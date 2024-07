Luxury Padel Open: la terza tappa è un successo

Dal 28 giugno al 1° luglio si è svolta la terza tappa del circuito Luxury Padel Open a Bergamo, il centro ideato da Cristiano Doni è il 27Padel, una nuova realtà che si espande su un'area di 17.800 metri quadrati, con 12 campi di nuova generazione, presenti anche palestra, piscina all'aperto e un bistrot con ampia varietà e scelta di cibo. Tanti i partecipanti per la terza tappa, sabato il torneo amatori, feedback positivo per l'attenzione e la cura che riservano gli ideatori Genny Di Napoli e Davide Bettolini insieme al loro staff. Presente il main sponsor Betadine, Head, Lodauto, Mazzola Moto e CF Centro Fisioterapico Milano, che hanno garantito una cura e una coccola a tutti gli sportivi presenti, prerogativa non sempre diffusa negli altri tornei. Domenica 30 giugno la finale fra Dip Nazar e Bubu Salandro e Cervellati e Cicogna, dopo un'intensa sfida saranno i primi a spuntarla e a portarsi a casa la vittoria. Lunedi 1° luglio la Vip Am, coppia vincitrice quella formata da Denis e Fumagalli. Tanti e prestigiosi i premi, grande affluenza e tanta partecipazione. Su tutti i canali social di Luxury Padel Open sono disponibili le interviste a cura della giornalista Eleonora Rossi insieme a tanti contenuti che raccontano questo circuito. Appuntamento dal 13 al 16 settembre per la quarta tappa all'Elle Padel.