Momo González, che carica: "Cerco conferme. L'Italia? Sarà più competitiva"

Jeronimo González, per tutti noto come “Momo”, nasce il 21 febbraio del 1997 ad Antequera, in Andalusia a due passi da Malaga. È uno dei giocatori più promettenti del circuito, con una percentuale di vittorie pari al 66%. Si distingue per la sua grande capacità difensiva e creatività in campo, tirando fuori dal cilindro dei colpi incredibili e per noi comuni mortali decisamente impensabili. Numero 12 del ranking, è tornato a giocare in coppia con Alejandro Ruiz con il quale, poco più di un mese fa, è arrivato in finale a Bordeaux dopo essere uscito sempre nei quarti di finale nelle altre tappe di Premier. Nel recente passato Momo ha raggiunto già alcuni traguardi importanti, come la medaglia d’oro con la Spagna agli Europei di Marbella e ai Mondiali in Qatar.