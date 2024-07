Coppa dei Club, festa Bombonera

Coppa dei Club, Bombonera campione: battuto il Latina Padel in finale

Nella città parmense, il Bombonera ha chiuso la fase a gironi al primo posto e nella fase a eliminazione diretta è arrivato fino in fondo, conquistando l’alloro tricolore al termine della finalissima vinta contro il Latina Padel per 3-1. Dopo cinque titoli nazionali conquistati consecutivamente da formazioni della Regione Lazio, la Coppa dei Club cambia dunque regina. Grande l'emozione del circolo di Chieti, che ha festeggiato con i propri tifosi accorsi a Parma per sostenere la propria squadra. Venti squadre, per dodici regioni, hanno preso parte alla finale nazionale patrocinata dal Comune di Parma e con il contributo della Regione Emilia Romagna: per la prima volta hanno partecipato alla rassegna nazionale Piemonte, Friuli Venezia Giulia, Molise e Sicilia, che si sono aggiunte come nelle precedenti edizioni alle rappresentative del Lazio, Emilia Romagna, Umbria, Toscana, Marche, Sardegna, Abruzzo e Veneto.

Le dichiarazioni dopo le finali nazionali disputate al Club Pro Parma

Durante la finale nazionale, c’è stato spazio anche per la sostenibilità, con il premio "Circolo sostenibile d’Italia", assegnato da On Charge al Club Pro Parma, premiato con una e-bike per essere il Circolo più green tra quelli partecipanti alla finale della Coppa dei Club: «La Coppa dei Club rappresenta un momento di sintesi di un'attività non solo di padel ma che è rivolta a un futuro migliore, un futuro green ed elettrico - le parole dell’AD di On Charge Claudio Piazza -. Ecco perché abbiamo deciso di mettere in palio la e-bike per il club più sostenibile d'Italia. Il mondo del padel è un mondo green». «Noi come MSP Italia promuoviamo il padel da oltre dieci anni, grazie all'impegno dei dirigenti e delle tante associazioni affiliate - conclude il Presidente MSP Italia Gian Francesco Lupattelli, che ha premiato la squadra Bombonera neo campione nazionale -. Il padel è uno sport che fa bene, uno sport eccezionale, come dimostra il successo incredibile che si sta verificando in Italia. Come MSP Italia abbiamo creduto nel padel fin dall'inizio, quest'anno hanno partecipato dodici regioni alla finale nazionale, puntiamo nel futuro ad avere una squadra per ogni regione».