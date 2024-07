Campania show nel Padel Mixto

PARMA - Durante le finali nazionali padel MSP Italia, per il terzo anno consecutivo si sono svolte anche le finali di Padel Mixto, evento sostenuto da Fondazione Entain e che ha visto in campo un atleta normodotato in coppia con un atleta con disabilità motoria. Quindici le coppie presenti sui campi di gioco del Club Pro Parma lo scorso weekend, a rafforzare ancora di più il concetto di quanto il padel sia uno tra gli sport più inclusivi al mondo. Coppie provenienti da tutta Italia: oltre alle rappresentative di Lazio, Campania, Lombardia, Sicilia, Sardegna, Liguria e Veneto, hanno preso parte all’evento mixto anche le rappresentative di Ucraina e Città del Vaticano. «Siamo felici di essere stati nuovamente al fianco dell’ASD Sportinsieme Roma nella quarta edizione dell’evento nazionale di Padel Mixto - le parole di Giuliano Guinci, Public Affairs, Sustainability & Retail Operations Director del Gruppo Entain in Italia - questa iniziativa incarna perfettamente i valori di inclusione sociale che caratterizzano la mission di Entain, e questo è possibile garantendo continuità ai progetti all’interno delle comunità in cui vengono realizzati. Continueremo pertanto a sostenere programmi atti alla creazione di valore sociale condiviso e crediamo fermamente che il Padel Mixto possa diventare un modello di riferimento per altre discipline sportive».