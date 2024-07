Ligita Motiejauskaite: "Lituania in grande crescita e con i social media racconto e promuovo questo sport"

Giocatrice di padel, atleta a tutto tondo, ma anche influencer e businesswoman. Ligita Motiejauskaite è uno dei volti simbolo della Lituania ai FIP European Padel Championships, e una forte sostenitrice della disciplina nel suo paese di origine. Proprio la Lituania è la nazione dell’Europa centro-orientale dove il padel si sta sviluppando di più: “La crescita è assolutamente evidente, a livello amatoriale i praticanti sono in grande aumento. Dobbiamo sviluppare di più il lato professionistico, al momento non abbiamo tanti giocatori nei tornei internazionali ma ne abbiamo diversi molto bravi e bisogna stimolarli a partecipare ai tornei, a girare in altri Paesi, creando l'ambiente giusto per loro”. Il bacino da cui attingere, secondo i dati del FIP Research & Data Analysis Department, conta oggi circa 1.200 giocatori professionisti.

LA MISSION proprio i FIP European Championships possono fare da trampolino di lancio per nuovi talenti. D'altra parte, la mission 'regina' della Federazione è quella di promuovere la disciplina, sia della base che a livello professionistico e la Lituania è uno di quei Paesi che a Cagliari ha dato dimostrazione di grande crescita a livello tecnico. Ligita racconta le sue sensazioni dopo le prime tre giornate: "Siamo venuti come squadra quindi l'obiettivo è fare bene come team e vivere la migliore esperienza possibile, anche se non saremo noi a vincere". E a proposito di vittoria, Ligita fa la sua previsione sul podio: "Nel femminile dico Spagna, Francia e Olanda, nel maschile ancora la Spagna, poi la Francia e l'Italia". La lituana racconta poi il suo incontro con il padel, dopo aver praticato tanti sport a livello professionistico: "Non lo avevo mai visto praticare, né in tv né altrove. Poi un giorno i miei amici mi hanno invitato a giocare e l'ho conosciuto così".

LA SPINTA SOCIAL Un incontro casuale che poi si è trasformato in una passione più seria. Ligita ha creato un brand dedicato all'abbigliamento per i giocatori di padel ed è molto attiva anche sui social media. "Credo che i social media possano fare tanto per la crescita del padel, raccontare alle persone che è uno sport adatto a tutti, non solo ai professionisti. Gli sport con la racchetta normalmente sono molto impegnativi, anche mentalmente, il padel permette di divertirsi e di essere attivi, e questo vale sia per i giovani che per i meno giovani. In più c'è un'atmosfera bellissima e in questo è uno sport molto moderno, con tanta interazione, non c'è il singolo ma sempre la squadra". Sui suoi giocatori modello, infine, Ligita non ha dubbi: "Sicuramente Marta Ortega. Ho avuto la possibilità di giocare contro la Spagna: abbiamo parlato, è una persona fantastica e molto professionale. E' stato bello osservarla, vedere la motivazione che ha, come si prepara per le partite, e come gioca".