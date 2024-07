Padelife Torino: comfort, sport e sostenibilità

È "la struttura leggera consacrata al padel più grande d'Europa", con i suoi 11 campi tutti sotto un'unica copertura climatizzata. Parliamo di Padelife Torino. Ci troviamo all'interno del centro commerciale Settimo Cielo Retail Park, a Settimo Torinese, comune di 50 mila abitanti in Piemonte. Un club di padel a tutti gli effetti dentro un centro commerciale. «E questa è una grande comodità - sottolineano dalla direzione - per svariati motivi. I servizi offerti sono: segreteria, reception, pro shop, ma anche coworking per fare la classica call di lavoro prima o dopo una partita. La particolarità è la padel arena: 11 campi super panoramici e texturizzati realizzati dalla ditta Favaretti, leader delle coperture e anche il fornitore di tutti i campi». «Noi facciamo parte di una rete di club che è in espansione - dicono dal circolo -. Al momento abbiamo Roma oltre Torino, poi ci saranno altri club in arrivo nel breve-medio termine. Puntiamo a far crescere un vivaio all'interno. Siamo all'inizio di questo progetto. La cosa fondamentale tra questa rete di circoli è che l'academy è una e il metodo di insegnamento è lo stesso».