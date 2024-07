Novità nel padel: ecco il campo innovativo che abbina legno e metallo

Interessante novità nella progettazione e nella costruzione dei campi di padel. L'azienda italiana Padel Factory, con sede operativa a Colleferro, non lontano da Roma, ha dato vita a un innovativo campo denominato 'Ibrido', che abbina materiali come legno e metallo, il primo simbolo della natura e di calore vitale, l'altro dell’industrializzazione e della fredda solidità. Il campo è caratterizzato da una struttura solida, con linee semplici ed essenziali, con design tutto italiano. Nonostante le differenze, l’abbinamento tra legno e metallo appare moderno e autentico, e sembra richiamare l'ambiente delle fabbriche e l'atmosfera di una città metropolitana con il suo dinamismo e il suo minimalismo. Padel Factory, che ama la sperimentazione e ha realizzato 700 campi di padel in 14 regioni d'Italia, definisce 'Ibrido' un campo "unico nel suo genere".