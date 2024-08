"Con The Padel Resort per promuovere il turismo"

Sargolini e Dal Pozzo in vetrina

«L’attualità dice che il nostro padel sta vi- vendo un momento straordinario - ha affermato Lupi, commentatore per Sky Sport -. Il World Padel Report ha sancito il nostro sorpasso, in termini di strutture e praticanti, sull’Argentina. E anche se il livello tecnico non è ancora paragonabile, il doppio argento agli Europei conferma l’incredibile ascesa dell’Italia». Il presidente FIP, Luigi Carraro, parlando del futuro del padel, ha spesso ribadito l’importanza delle nuove generazioni di giocatori e giocatrici. E anche gli Italian Padel Awards muovono in quella direzione: «Abbiamo tanti ragazzi e ragazze di alto livello - ha chiarito il Content Director dell’evento -, e siamo orgogliosi di una Nazionale del genere. Quest'anno, però, l'idea è quella di guardare a due giovani in cui crediamo moltissimo. Il premio per la categoria Italians andrà a due talenti che crediamo possano essere i capifila della prossima generazione del nostro sport in Italia: Matteo Sargolini, 16 anni, e Giulia Dal Pozzo, 18 anni». Il primo ha già vinto il Campionato Italiano Under 16 nel 2023, mentre Dal Pozzo vanta già una finale nel circuito Slam by Mini (a San Carlo Canavese).

Il progetto The Padel Resort

Tra i premi in palio, come preannunciato precedentemente, ci sarà anche nel 2024 quello per la categoria Club. «Riteniamo che il legame tra padel e turismo possa segnare una nuova strada per promuovere la disciplina. Per questo motivo daremo il giusto riconoscimento a The Padel Resort, in provincia di Como». Un progetto al cui centro c’è un club molto innovativo. Non solo 11 campi disponibili, ma anche un ristorante gourmet, una palestra, una piscina con beach bar e un hotel con 21 stanze. «È un approccio interessante, in una località che già di per sé attrae turisti da tutto il mondo. Stare al The Padel Resort - ha concluso Lupi - significa avere tutto a disposizione per una vacanza, compresi i campi da padel, promuovendo così ulteriormente la disciplina, in Italia e non solo».