Torrino Padel Club, un nuovo circolo per la Capitale

«Il padel è la mia vita, sono un vero malato di questo sport». A parlare è Emanuele "Lele" Fanti, romano, classe 1984. È uno dei soci e proprietari del Torrino Padel Club , circolo della Capitale pronto ad aprire nelle prossime settimane. Si trova nell'area sud di Roma, a ridosso e internamente al Grande Raccordo Anulare. Quella per il padel, per Fanti, è stata un'attrazione fatale. Su cui si è tuffato a capofitto, guadagnandosi da giocatore pure la Nazionale azzurra con cui ha vinto il titolo europeo a squadre, poi l'attività da maestro. Adesso l'avventura col Torrino Padel. «Com'è nata l'idea di fondare un circolo? Siamo un gruppo di amici contraddistinti da un'enorme passione - dice Fanti -. Abbiamo sempre avuto voglia di fare qualcosa insieme. Così mi hanno proposto questi spazi dove sta per sorgere il Torrino Padel. Ce ne siamo innamorati fin da subito, questo è un posto ideale per giocare, con attorno una vegetazione impressionante».

Fanti e l'amore per il PadeL. "Sono un 'malato' di questo sport"

Poi Fanti spiega tutto l'amore che ha per il padel. «È la mia vita - ripete - dire che lo è a livello lavorativo sarebbe riduttivo. Non sono un semplice appassionato, mi ritengo un vero e proprio 'malato'. Sono sempre attivo, mi piace scoprire nuovi allenamenti e nuove metodologie, mi aggiorno continuamente sui risultati dei giocatori. E anche i miei soci sono sulla stessa lunghezza d'onda. L'obiettivo è quello di creare un circolo dove la gente viene non solo per giocare a padel ma per contribuire a creare un bel gruppo. Uno spazio in cui la gente viene a vedersi le partite per stare insieme e dove lo sfondo è il padel. Vogliamo creare un ambiente familiare, questo è il nostro obiettivo principale. E poi portare gente che ha un livello amatoriale e non amatoriale a giocare sempre meglio, a imparare la tecnica di questo sport. Perché più ci si diverte e più si impara. Insomma, vogliamo creare aggregazione, gruppi, feste. E magari, perché no - sarebbe bello - che qualche nostro utente abbia voglia festeggiare pure il complenno dentro il nostro circolo, in modo da farla diventare una vera comunità».

Torrino Padel Club, in che zona di Roma si trova

Il circolo - che si trova a via Fosso del Torrino - vanta quattro campi major set panoramici che verranno coperti a breve. «Il Torrino Padel non è ancora aperto, stiamo ultimando le coperture. Contiamo di aprire entro fine settembre, speriamo prima. Ci iscriveremo alla Federazione italiana Tennis e Padel. Punteremo sui ragazzi con una scuola padel improntata nel cercare di tirare fuori qualche campioncino. I giovani saranno fondamentali nel nostro circolo, vorremmo creare una scuola under 18. Se c'è altro? Sì, vogliamo ospitare eventi e tornei nel nostro garden». Insomma, siamo solo all'inizio ma le idee sono chiare.