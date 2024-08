Lupi: «Alla giovane Ustero il premio Rising Star»

Manca sempre meno alla terza edizione degli Italian Padel Awards, che martedì 24 settembre ospiterà tante grandi personalità legate al mondo del padel insieme ai prescelti per le varie categorie dei premi. A condurre la serata, ancora una volta, sarà il giornalista e telecronista Alessandro Lupi . Il quale, per prima cosa, ha voluto confermare quanto preannunciato qualche settimana fa: «Siamo orgogliosi del fatto che ad ospitarci sia un luogo prestigioso come quello della Sala delle Armi al Foro Italico, che nella storia dello sport italiano ha avuto un ruolo fondamentale. Rispetto alle due precedenti edizioni – ha poi aggiunto –, quest’anno sarà allestito un campo da padel adiacente alla sala, dove si disputeranno alcune esibizioni».

Ustero, il nuovo che avanza

I veri protagonisti della serata, in ogni caso, restano coloro che riceveranno il rispettivo riconoscimento sul palco. Così, il Content Director ha confermato anche la presenza della giovane e talentuosa Andrea Ustero Prieto, che sarà premiata come Rising Star. «L’abbiamo scelta perché, nonostante abbia solo 17 anni, è una delle migliori giocatrici del circuito, ed essendo mancina può seguire le orme di una campionessa come Paula Josemaria, e ha già raccolto grandissimi risultati». In questa stagione, l’iberica classe 2007 si sta togliendo infatti le prime soddisfazioni nel circuito maggiore, ed è oggi al numero 19 del ranking FIP. In particolare, al fianco di altro grande prospetto del padel mondiale, la connazionale Alejandra Alonso (classe 2006), ha raggiunto quattro semifinali, di cui tre nella categoria P1 (ad Acapulco, a Mar del Plata e a Santiago) battendo coppie come Ortega-Virseda e Salazar-Icardo. Delle sue qualità, al Foro Italico, ne hanno già avuto un saggio gli spettatori del Major di Roma, nel quale le due giovani spagnole si sono spinte sino ai quarti di finale.

La colonna sonora del padel

Oltre alla Rising Star, Lupi ha poi rivelato i vincitori di una delle nuove categorie degli Italian Padel Awards: «Il premio Content andrà a una canzone che è oramai diventata quasi la colonna sonora del padel, il primo brano interamente dedicato al nostro sport in Italia. S’initola “Isla Padel” ed è una creazione del cantante Junior Cally e del giornalista (e co-autore) Gianluigi Bagnulo. Junior Cally si è anche esibito prima della finale del P1 di Milano, lo scorso anno, e oggi è un tormentone che anche diversi giocatori e giocatrici ascoltano».