Aranzazu Osoro, grinta e potenza: "Obiettivo la top 8"

Argentina, classe 1996, nata il 3 giugno a Paraná, Aranzazu Osoro Ulrich, è una delle giocatrici più insidiose e combattenti del circuito. Aranza o meglio “Zazu”, come viene soprannominata da tutti, è una vera trascinatrice in campo coinvolgendo ogni volta le arene in cui gioca in modo scenografico. Il pubblico la ama e la sostiene sempre con molto entusiasmo. Giocava fino ad alcune settimane fa in coppia con Marta Marrero, veterana ed ex numero 1 al mondo, che era rientrata in campo dopo un anno e mezzo dopo la maternità. Aranza proseguirà questo finale di stagione con l’esperta e campionessa del mondo, Veronica Virseda.