Di Biagio, prima dell'Arabia Saudita che vittoria a padel con Candela

C’è molta Roma a Parigi. Sono gli ex romanisti Vincent Candela, Campione del Mondo con la Francia nel 1998, e Luigi Di Biagio, neo CT dell’Under 21 dell’Arabia Saudita, i vincitori della tappa francese dell’EA7 World Legends Padel Tour, circuito mondiale di padel riservato agli ex grandi calciatori, organizzato dalla Gea World di Alessandro Moggi. In finale hanno battuto Christian Panucci e Nelson Dida 9-3. Fra gli altri, nella due giorni parigina, in campo sono scesi i Campioni del Mondo Christophe Dugarry, Youri Djorkaeff e Robert Pires. A salutare tutti i partecipanti si è visto anche il presidente del Paris Saint Germain e dell’ECA Nasser Al-Khelaifi, che poi si è fermato sui campi dell’Aquaboulevard per una partita privata (nella coppia avversaria anche Houssine Kharja, suo collaboratore ed ex centrocampista di Ternana, Roma, Piacenza, Siena, Genoa, Inter e Fiorentina). Al Khelaifi è, fra le altre cose, il presidente del circuito Premier Padel. Le prossime due tappe saranno in programma ad Amsterdam, il 24 e 25 settembre, e a Miami, dal 24 al 27 ottobre, mentre a novembre Dubai ospiterà la fase finale della manifestazione.