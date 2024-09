Italia Padel Awards, a Federica Masolin il premio Ambassador

Uno sport aggregante

«La categoria è stata istituita per tutti quegli appassionati di padel che - con la loro popolarità - rappresentano un ulteriore volano per la disciplina, nel nostro Paese e non solo». Lo scorso anno, ad esempio, a ricevere il premio furono due leggende del calcio come Francesco Totti e Beppe Signori, insieme a Diletta Leotta. «Anche se non sarà una sola persona a ricevere il premio Ambassador, e nell’avvicinamento alla cerimonia le sveleremo tutte. Masolin, in particolare è un volto familiare agli appassionati della Formula 1, nonché il volto di Sky per antonomasia». Il suo avvicinamento al padel è avvenuto grazie ad alcuni amici e al suo fidanzato, che poi l’ha convinta a provare sul campo. In un’intervista di qualche tempo fa, d’altronde, ne ha parlato in termini estremamente positivi. «Credo sia molto democratico. In poco tempo riesci ad avere soddisfazioni e soprattutto possono giocarci tutti. È uno sport in cui puoi divertirti anche se sei un neofita o se non hai buone basi. E ha un grande valore sociale, perché è uno sport aggregante».

Innovazione

Successivamente, Lupi si è concentrato su una delle grandi novità degli Italian Padel Awards 2024, la categoria Innovation. «L’innovazione che ci ha colpito di più, nel mondo del padel, è quella di Casali Sport, e la loro piccola grande rivoluzione per la pavimentazione dei campi». Si tratta, infatti, di una superficie eco-performante: «Oltre ad essere più “gentile” per le articolazioni, è affascinante il fatto che si tratti di un campo mediamente più veloce rispetto ai normali campi in erba sintetica. Un fattore importante anche creare maggiore varietà». Realizzata con resina e gomma riciclata dagli pneumatici fuori uso, in collaborazione con Ecopneus, la superficie in questione si distingue anche per l’ecosostenibilità, rendendola quindi ancor più unica nel suo genere.