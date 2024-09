Sanremo Padel Tour, dal 27 al 29 settembre le stelle del padel e del pallone giocano in piazza

Tre giorni di grandi stelle del padel e del calcio. Il Sanremo Padel Tour - evento organizzato da 'E20 Sanremo' con il patrocinio del Comune e il sostegno del Tavolo del Turismo, Casinò di Sanremo, della Camera di Commercio delle Riviere Ligure e di Confindustria Imperia - andrà in scena dal 27 al 29 settembre in Piazza Cristoforo Colombo. Un appuntamento presentato oggi a Palazzo Bellevue dall'organizzatore Fulvio Gazzola, AD di 'E20Sanremo', con la partecipazione dell'assessore al Turismo e Sport, Alessandro Sindoni.



L'evento di fine settembre sarà l'"ouverture" di un Tour di padel più ampio al via nel 2025 in tutta Italia (con sei tappe) e una nella Costa Azzurra. "Da qui si parte per questa avventura di sport che, attraverso una serie di tappe, porterà la nostra cultura turistica e il Sanremo Padel Tour in giro per l'Italia”, ha dichiarato Gazzola, grande appassionato di padel. "Il Tour interesserà varie località italiane, contribuendo così a valorizzare ulteriormente il nome di Sanremo", spiegano il sindaco di Sanremo, Alessandro Mager, e l'assessore al Turismo e Sport, Alessandro Sindoni.



Sono quattro i fuoriclasse del padel che arriveranno a Sanremo: Federico Chingotto (numero 4 del ranking mondiale), "Momo" Gonzalez (11), Javier Barahona (37), Javi Garcia (48), scenderanno in campo sabato 28 settembre. A partecipare saranno anche due 'leyendas' mondiali della disciplina: Gaby Reca - pluricampione del mondo, oggi coach – e Marcela Ferrari, già coach di Fernando Belasteguin e oggi allenatrice della nazionale italiana maschile e femminile, con cui lo scorso luglio ha conquistato il secondo posto agli Europei di padel a Cagliari. Reca e Ferrari guideranno anche la speciale sfida VIP tra quattro grandi ex calciatori: Demetrio Albertini, Nicola Amoruso, Nelson Dida e German Denis. Non mancheranno iniziative di inclusività come quella con Alessandro Ossola, atleta paralimpico dei 100 metri piani, presidente dell’associazione Bionic People, nonché fondatore dell’Inclusive Padel Tour