Italian Padel Awards 2024, una cerimonia speciale al Foro Italico

Il presidente della Fitp Binaghi sale sul palco

"Il padel è un fenomeno incredibile, adesso vorremmo trasformarlo perché vorremmo vedere sempre tanta gente appassionata ma qualcuno più che vince. Vorremmo vedere nel padel quello che Sinner, Paolini e gli altri hanno fatto nel tennis e sono sicuro che ce la faremo. Ci diamo 4-5 anni. Sono convinto che nel tennis abbiamo 10-15 anni ad alti livelli, mentre con il padel dovete darci 4-5 anni per colmare il gap con la Spagna e l'Argentina". Il tennis sta vivendo un momento magico, ma Binaghi è convinto che il futuro sia roseo anche per il padel: "Nel padel dobbiamo cominciare a vincere, siamo arrivati secondi dopo la Spagna che è un altro pianeta, nel tennis dobbiamo cominciare a vincere la sfida più importante dei prossimi mesi, e cioè tenere le Finals in Italia per altri 5 anni. Vorrebbe dire permettere a Jannik Sinner o a Berrettini di fare la finale di Coppa del Mondo fino al 2030, cioè per metà della loro carriera praticamente".

Tanti ospiti presenti

Tra gli invitati il presidente della Fitp Angelo Binaghi, il capitano della nazionale di tennis Filippo Volandri, il presidente della Fip Luigi Carraro, Jimmy Ghione, il volto di Sky Federica Masolin, Mattia Destro, l'assessore ai Grandi Eventi Sport, Turismo e Moda Alessandro Onorato e tanti altri.

Diego Nepi Molineris sul palco

Il direttore generale di Sport e Salute commenta sul palco l'exploit del padel."Sport e Salute mette al centro la pratica sportiva e soprattutto far divertire le persone mentre fanno sport e il padel ci riesce. Così migliora il nostro stile di vita, la positività, la voglia. Roma non è stata costruita in un giorno ma sono contento che il padel possa crescere ancora di più".

Campi di padel

Di fronte alla Sala delle Armi sono stati allestiti un campo da padel e uno Smart padel trainer (sistema di allenamento basato su un lanciapalle integrato in un campo), che saranno teatro di una serie di attività dalle 17 alle 18.30.

Otto categorie premiate

Otto le categorie che premieranno le eccellenze del padel: Legend, Rising Star, Club, Content, Innovation, Ambassador, Event e Italians. Quest'ultima vedrà premiati Matteo Sargolini e Giulia Dal Pozzo, due tra i prospetti più interessanti del movimento. Nella categoria Rising Star, sarà sul palco Andrea Ustero, mancina, classe 2007, già tra le migliori giocatrici del mondo. Come Legend sarà presente Marta Ortega, la giocatrice più giovane della storia a diventare n.1 del ranking internazionale che a Roma ha trionfato insieme a Gemma Triay nel 2023 nella prima tappa femminile dell'Italy Major Premier Padel. Nella stessa categoria anche Miguel Lamperti, considerato uno dei giocatori più spettacolari al mondo. Sarà premiato anche Martin Di Nenno, anche lui ha un forte legame con l'Italia, avendo giocato a lungo per il CC Aniene il campionato di Serie A. Nella categoria Ambassador saranno premiate Federica Masolin, giornalista di Sky, e l'attrice Bianca Guaccero. Nelle nuove categorie, Content e Innovation, saranno premiati Junior Cally e Gianluigi Bagnulo per la loro Isla Padel, prima canzone dedicata al padel e l'azienda Casali Sport che, assieme a Ecopneus, ha realizzato un nuovo fondo per i campi. Per la categoria Club il premio verrà assegnato al The Padel Resort. Per la categoria Event il riconoscimento è per Padel Trend Expo, la prima fiera italiana dedicata al padel, capace di portare 20mila presenze e 130 espositori nella seconda edizione a Milano. L'evento proseguirà anche mercoledì 25 settembre con le clinic, prove gratuite aperte al pubblico insieme ai maestri della Federazione Italiana Tennis e Padel e i campioni italiani Alessandro Tinti ed Emily Stellato.