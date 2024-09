Racchetta Solidale, premiati Santo Verace e Francesca De Stefano Versace 

Si è svolta il 25 settembre, presso il prestigioso Circolo del Tennis del Foro Italico , la cerimonia di premiazione di Racchetta Solidale , il torneo di tennis e padel a scopo benefico della Capitale giunto alla sua IV edizione. Tra i protagonisti della serata Santo Versace e Francesca De Stefano Versace , premiati per il loro impegno nei confronti dei più fragili e il prezioso contributo offerto a progetti di solidarietà attraverso la Fondazione Santo Versace Ente filantropico. “Sono davvero entusiasta di questa iniziativa – ha affermato Santo Versace – unire sport e sostegno ai più fragili con la nostra Fondazione riempie me e mia moglie Francesca di gioia”. La manifestazione, organizzato da Capital Advisory in collaborazione con l'Associazione Sportiva Luiss, ha visto anche quest’anno la partecipazione di numerosi sportivi e VIP che si sono sfidati sulla terra rossa per una nobile causa.

Alla premiazione erano presenti, tra gli altri: Alessandro Papa e Paolo Del Bene, in rappresentanza rispettivamente di Capital Advisory e dell’Associazione Sportiva Luiss, Valentina Adornato, consigliere della Fondazione Santo Versace, Federico Moccia, Marco Capretti, Antonella Salvucci, Gabriele Marconi, Stefano Sarcinelli, Giovanni Roberti, il giornalista sportivo Stefano Meloccaro, il maestro Luciano Michelini e la cantautrice emergente MadEleine. Oltre al prestigioso riconoscimento conferito ai suoi fondatori, la Fondazione Santo Versace ha ricevuto una generosa donazione da parte di Capital Advisory. Il contributo sarà destinato al sostegno di Made in Carcere, il progetto di sartoria ideato 17 anni fa da Luciana Delle Donne per offrire una seconda opportunità alle donne detenute, aiutandole a reinserirsi nella società attraverso la formazione e il lavoro. Nel corso della serata, accompagnata dalle note del Maestro Luciano Michelini, è stato conferito un omaggio speciale anche ad altre figure di spicco della solidarietà cittadina come don Alfredo Tedesco, responsabile della pastorale giovanile di Roma, Lorenza Lei, ex direttrice della Rai oggi nel Consiglio Superiore del Cinema e dell'Audiovisivo, e Mekonen Zeray Asfaha, educatore professionale presso la Città dei Ragazzi di Roma. Racchetta Solidale si conferma così come un importante appuntamento nel calendario sportivo e benefico della Capitale, in grado di coniugare la passione per lo sport con la volontà di promuovere progetti ad alto impatto sociale.