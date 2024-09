EA7 World Legends Padel Tour: Luca Toni batte gli olandesi in Olanda

Ci hanno provato prima l’ex laziale e interista Aron Winter e l’ex portiere Dorus De Vries in semifinale. Poi la leggenda dell’Ajax e del Barcellona (ma anche allenatore passato sulla panchina dell’Inter) Frank De Boer in coppia con l’ex centrocampista Kees Kwakman, in finale. Nessuno degli olandesi, a casa loro, è riuscito a fermare il Campione del Mondo del 2006 Luca Toni e Luca Ceccarelli, i vincitori della tappa di Amsterdam dell’EA7 World Legends Padel Tour, circuito di padel dedicato alle leggende del calcio organizzato dalla Gea World di Alessandro Moggi, per l’occasione sui campi del Plaza Padel. La prossima tappa si disputerà all’Ultra Padel di Miami, negli Stati Uniti, mentre le Finals saranno in programma a novembre nella splendida cornice di Dubai.