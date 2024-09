Roma e Adidas vestono il padel di giallorosso

Fin dagli albori, padel e calcio hanno viaggiato sullo stesso binario, con tanti ex giocatori che sono stati tra i testimonial più attivi dell’esplosione di questa disciplina, soprattutto dopo aver appeso gli scarpini al chiodo. Il legame tra padel e calcio è stato certificato ancora una volta dall’iniziativa congiunta di As Roma e Adidas, che hanno unito nuovamente le forze per realizzare una linea sportiva interamente dedicata al padel. Si tratta di una novità assoluta per il panorama italiano, visto che la Roma è il primo club di calcio del nostro Paese a realizzare una linea esclusiva e innovativa dedicata al padel in partnership con un brand sportivo di fama mondiale. Un punto di incontro raggiunto grazie alla grande esperienza che Adidas, sponsor tecnico del club di Trigoria, ha anche nel padel. La collaborazione tra As Roma e Adidas ha lo scopo di celebrare non solo uno sport con una comunità di giocatori in rapido aumento e con una crescente domanda di prodotti di alta qualità, ma di rendere omaggio anche allo spirito di appartenenza e alla passione dei propri tifosi. La Capitale, infatti, è la locomotiva del movimento padel in Italia, con il maggior numero di campi e strutture della Penisola. Non è un caso che nel bacino di utenza dei tifosi della Roma ci siano tanti giocatori e giocatrici di padel. Da qui il lancio della linea con prodotti di qualità e non entry level per i tifosi giallorossi.