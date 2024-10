Exclusive Padel Cup, i vincitori della prima tappa a Firenze

Exclusive Padel Cup, i vincitori della prima tappa

La prima tappa, svolta lo scorso weekend al BPadel Firenze, Circolo di primissimo livello gestito da Alessandro Rinieri, ha visto oltre 90 giocatori e giocatrici divertirsi sui cinque campi nell’unica tappa che si terrà nel capoluogo toscano. Passando ai risultati, trionfa nella categoria maschile la coppia formata da Giuseppe Polacci-Umberto Manica (provenienti dal Circolo Ruffini di Forte dei Marmi), vincitori in finale contro la coppia Alessandro Antonelli-Alessio Tanini; nel femminile, invece, successo per la coppia del Circolo SPH Firenze Debora Rosano-Arianna Boscaro mentre al secondo posto si sono classificate Claudia Sdelci-Valentina Oldani; infine, nel misto, vittoria per la coppia Greta Dealessi-Alessio Ceccatelli che ha sconfitto nella finalissima il duo composto da Carlo Musante-Natalia Ippolito. Tutti i vincitori e vincitrici si sono portati a casa uno zaino in pelle Exclusive più la prestigiosa racchetta Premium Babolat mentre i secondi classificati hanno vinto un borsone premium Babolat.

Exclusive Padel Cup, i prossimi appuntamenti

Dopo la tappa toscana, l’Exclusive Padel Cup si sposterà al Milano Urban Padel (19-20 ottobre), all’Aspresso di Roma (16-17 novembre) per chiudere il cerchio al Country Club di Bologna (30 novembre-1 dicembre), città che come Firenze per la prima volta ospiterà il circuito amatoriale riservato alla categoria ‘non classificati’ e diviso in tre categorie, maschile, femminile e misto.