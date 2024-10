Sanremo in festa per il Padel Tour. Ed è solo l’inizio

Ha preso ufficialmente il via il Sanremo Padel Tour, il circuito organizzato dalla E20 Sanremo che scatterà nella primavera del 2025 in sette Regioni d'Italia più una tappa in Costa Azzurra. Lo scorso weekend, dal 27 al 29 settembre, si è tenuto l'evento di lancio nella Città dei Fiori, in piazza Cristoforo Colombo. Il programma prevedeva lezioni gratuite alla presenza di top coach internazionali come Marcela Ferrari (direttrice tecnica delle nazionali maschile e femminile dell'Italia) e Gaby Reca, oltre a VIP exhibitions che hanno visto dentro la "gabbia" top player internazionali (Federico Chingotto, "Momo" Gonzalez, Javier Barahona e Javi Garcia), ex calciatori (Dida, German Denis, Nicola Amoruso e Demetrio Albertini) e giornalisti sportivi. Un evento che ha avuto come sfondo anche l'inclusione sociale con la presenza di due giocatori della Bionic People, Alessandro Ossola e Giorgio Napoli.